В Иране опасаются ядерного потенциала США

По его словам, политика Вашингтона в последнее время происходит с позиции силы, что говорит о большой зависимости страны от такого фактора влияния на внешнюю политику других стран. Джавад утверждает, что сейчас мир, как и в далеком 1953 году, стоит на пороге ядерной катастрофы, а позиция Трампа по поводу деноминации договора о ядерном сдерживании Ирана и США, лишь доказывает слова министра.

Ранее в Белом Доме опубликовали новую стратегию развития ядерного потенциала страны. В ней идет речь о том, что Соединенные Штаты собирается продолжать разработку подобного вида вооружения, особенно важно в данном контексте обогнать Москву.

Иран считает, подобные документы агрессивными, угрожающими мировой безопасности всех стран, которых могут достичь американские ракеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно военнослужащие Ирана вместе с бригадой сухопутных войск совершили успешный пуск крылатой ракеты большой дальности Кадир.