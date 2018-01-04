Американское оружие нужно только для обороны Украины, - Климкин

Оружие Украине нужно только для обороны. Такое мнение в среду вечером, 3 января, высказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, Украина намерена использоваться оружие, которое получить от Соединенных Штатов Америки только в случае провокаций со стороны России и боевиков. При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что оружие не будет содействовать эскалации конфликта на востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Климкин рассказал своему коллеге из Германии, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в настоящее время остается напряженной.

Реального прекращения огня нет. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия, - пояснил министр.