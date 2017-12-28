В Кабмине заявили об уменьшении количества бедных

Соответствующие заявление Рева сделал в ходе пресс-конференции в четверг, 28 октября.

"Согласно данным Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются украинские международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", — сказал министр.

Напоследок Рева также отметил, что среди работающих уровень граждан с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшилось с 45,4% до 26,1%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба предостерег граждан Украины от новой суицидального игры. Так, возникла новая суицидальная игра для детей и подростков под названием "Красная сова", и принцип ее такой же, как и у "Синих китов".