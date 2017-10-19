Лондон должен внести конкретные предложения для прогресса по Brexit, - Туск

Это поможет завершить к декабрю первую фазу переговоров - о финансовом урегулировании, правах граждан и Северной Ирландией. Такое мнение высказал глава Европейского совета Дональд Туск.

По его словам, Британия и ЕС должны работать тяжело между октябрем и декабрем, чтобы завершить эту так называемую первую фазу и начать переговоры о наших будущих отношения с Соединенным Королевством. Для этого необходимы конкретные предложения на переговорах, - сказал Туск, добавив, что не ожидает прорыва в переговорах по Brexit на саммите Европейского союза.

Напомним, главный переговорщик по выходу Британии со стороны Европейской комиссии Мишель Бранье заявил, что переговоры по Brexit зашли в тупик.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня в Брюсселе начнется большой европейский саммит лидеров государств. В регламенте встречи будут обсуждаться два главных вопроса - переход к цифровой экономике и валюте и нюансы выхода Британии из состава Европейского союза.