В Нидерландах сформировали правительственную коалицию

Теперь новое правительство возглавит премьер-министр Марк Рютте. Как сообщает Deutsche Welle, в коалицию войдут "Народная партия за свободу и демократию" Рютте, прогрессивная партия "Демократы 66", а также "Христианско-демократический призыв" и консервативный "Христианский союз".

При этом в новую коалиция вошли 76 депутатов из 150. Планируется, что новое правительство будет сформировано до 23 октября и оно может пересмотреть уровень налогов для граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Нидерландов Жанин Хенис заявила, что уходит в отставку. Такое решение она приняла после того, как стало известно об ошибках ее ведомства во время организации работы миссии Организации объединенных наций в Мали.