23:27 09.10.2017 | Политика | Новости
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В Нидерландах сформировали правительственную коалицию

В Нидерландах в понедельник, 9 октября, после 208 дней переговоров четыре парламентские партии договорились о формировании правительственной коалиции.

В Нидерландах сформировали правительственную коалицию

Теперь новое правительство возглавит премьер-министр Марк Рютте. Как сообщает Deutsche Welle, в коалицию войдут "Народная партия за свободу и демократию" Рютте, прогрессивная партия "Демократы 66", а также "Христианско-демократический призыв" и консервативный "Христианский союз".

При этом в новую коалиция вошли 76 депутатов из 150. Планируется, что новое правительство будет сформировано до 23 октября и оно может пересмотреть уровень налогов для граждан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр обороны Нидерландов Жанин Хенис заявила, что уходит в отставку. Такое решение она приняла после того, как стало известно об ошибках ее ведомства во время организации работы миссии Организации объединенных наций в Мали.


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