Депутаты Николаева требуют отставки городского головы

Депутаты Николаевского городского совета в четверг, 5 октября, внесли в повестку дня заседания вопрос об объявлении импичмента городскому голове Александру Сенкевичу.
За это проголосовало 40 депутатов горсовета. Как сообщает муниципальный портал Новости N, который цитирует слова одного из местных депутатов, проект решения об отставке городского головы был подан еще в мае этого года и прошел все необходимые согласования.
В свою очередь сам Сенкевич заявил, что его не удивила инициатива депутатов и она была для него ожидаема.
Издание также сообщает, что на внеочередную сессию Николаевского городского совета приехали сразу три народных депутата Украины. Олег Березюк и Олег Лаврик от "Самопомощи", и Давид Макарьян от "БПП" решили поддержать городского голову.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что в Николаеве наблюдается двоевластии депутатов и преступной группировки.