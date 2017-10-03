В Каталонии бастуют против применения насилия во время референдума

Люди вышли на улицу в знак протеста против жестких мер полиции по отношению к участникам референдума о независимости, прошедшего в воскресенье. Как сообщает BBC, каталонцы пообещали, что забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта, школ, больниц и других государственных общественных учреждений региона. Люди перекрыли дороги и движение транспорта.

Накануне футбольный клуб "Барселона" объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник. По словам президент клуба Хосепа Бартомеу, то что произошло в

в воскресенье неприемлемо. Каталонцы заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Мы присоединимся к забастовке, - заявил он.

Напомним, к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.

Как сообщал УРА-Информ, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена не признающим законность референдума Мадридом, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских