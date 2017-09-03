17:38 03.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины наградил 67 военных

Глава украинского государства Петр Порошенко подписал указ о награждении 67 военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины.

Президент Украины наградил 67 военных

Такие сведения сообщает пресс-служба президента.

Согласно недавно полученным сведениям, лидер страны наградил военнослужащих ВСУ и нацгвардийцев госнаградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите Украины.

Также отмечается, что медалью "Защитнику Отечества" награждены 45 военнослужащих ВСУ. При этом 11 военнослужащих ВСУ и один военнослужащий Нацгвардии награждены посмертно орденом "За мужество" III степени.

По словам Порошенко, более 16 тысяч украинских героев получили высокие государственные награды, из них более 2600 - посмертно. Кроме того, еще 44 самых выдающихся украинцев отмечены высоким званием Герой Украины.

"Я горжусь каждым, кто получил высокое звание Герой Украины. И ими гордится весь украинский народ", - сказано в пресс-службе главы государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Петр Порошенко поставил свою подпись под законом про амнистию в 2016 году. Указанный закон дает возможность воинам, которые участвовали в АТО и были наказаны – выйти на волю. Это в случае, если силовики были наказаны за нетяжкие преступления. 


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