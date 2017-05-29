На Филиппинах правительственные войска ведут бои с ИГИЛ

В городе Марави на юге Филиппин по состоянию на понедельник, 29 мая, во время боев, которые развернулись между правительственными силами и боевиками, поддерживающими Исламское государство, погибли 42 человека.

При этом войска убили такое более 60 боевиков. Как сообщает CNN, ссылаясь на слова представителя вооруженных сил Филиппин, столкновения боевиков и правительственных сил унесли жизни 19 мирных жителей, 11 военных и четырех полицейских.

Тела еще восьми человек, которые, предположительно, пытались спастись бегством, были найдены в овраге.

При этом президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой. Глава государства отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте, прилетевший в Москву с официальным визитом, решил прервать его и вернуться в Манилу. Он принял такое решение в связи с обострением столкновений филиппинских военных с группировкой, связанной с ИГИЛ.