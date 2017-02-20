Малайзия отзывает своего посла из КНДР

Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте малайзийского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в ведомстве объяснили необходимостью потребовать у представителя северокорейской дипмиссии "объяснений об обвинениях (в отношении правительства Малайзии), которые он произнес во время своей пресс-конференции 17 февраля".

Кроме того, правительство Малайзии очень серьезно относится к любым попыткам необоснованно запятнать свою репутацию.

В свою очередь посол Северной Кореи заявил, что малайзийские власти "что-то скрывают" в расследовании смерти брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, а также "находятся в тайном сговоре с внешними силами.

"Смерть произошла при загадочных обстоятельствах на территории Малайзии ответственность малайзийского правительства заключается в том, чтобы провести расследование и определить причину смерти", - подчеркнули представители МИДа.

Также в ведомстве сообщили, что после завершение расследование, тело погибшего будет передано близким.

"Посольство Северной Кореи было в курсе всех событий, связанных с этим расследованием", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в семье лидера Северной Кореи произошел несчастный случай. Убит брат Ким Чен Ына.