08:20 20.02.2017 | Политика | Новости
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Малайзия отзывает своего посла из КНДР

МИД Малайзии отозвало на время своего посла из Пхеньяна для "проведения консультаций". 
 

Малайзия отзывает своего посла из КНДР

Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное на сайте малайзийского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в ведомстве объяснили необходимостью потребовать у представителя северокорейской дипмиссии "объяснений об обвинениях (в отношении правительства Малайзии), которые он произнес во время своей пресс-конференции 17 февраля".

Кроме того, правительство Малайзии очень серьезно относится к любым попыткам необоснованно запятнать свою репутацию.

В свою очередь посол Северной Кореи заявил, что малайзийские власти "что-то скрывают" в расследовании смерти брата Ким Чен Ына Ким Чен Нама, а также "находятся в тайном сговоре с внешними силами.

"Смерть произошла при загадочных обстоятельствах на территории Малайзии ответственность малайзийского правительства заключается в том, чтобы провести расследование и определить причину смерти", - подчеркнули представители МИДа.

Также в ведомстве сообщили, что после завершение расследование, тело погибшего будет передано близким.

"Посольство Северной Кореи было в курсе всех событий, связанных с этим расследованием", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в семье лидера Северной Кореи произошел несчастный случай. Убит брат Ким Чен Ына.


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