18:15 14.02.2017 | Политика | Новости
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Порошенко подчеркнул важность восстановления авиарейсов между Киевом и Ашхабадом

Президент Петр Порошенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули важность восстановления авиасообщения между Киевом и Ашхабадом. 

Порошенко подчеркнул важность восстановления авиарейсов между Киевом и Ашхабадом

Об этом передает пресс-служба главы украинского государства. Так, Порошенко и Бердимухамедов отметили также важность восстановления прямого авиасообщения между столицами - Киевом и Ашхабадом – сказано в сообщении.

Кроме того - президент Туркменистана поблагодарил Порошенко за личный вклад в развитие украинско-туркменских взаимоотношений.

Как сообщал УРА-Информ, частота авиарейсов между Киевом и Дубаем возросла – с сентября 2016 г. Рост пассажиропотока был зафиксирован на 30%.


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