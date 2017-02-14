Порошенко подчеркнул важность восстановления авиарейсов между Киевом и Ашхабадом

Президент Петр Порошенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули важность восстановления авиасообщения между Киевом и Ашхабадом.
Об этом передает пресс-служба главы украинского государства. Так, Порошенко и Бердимухамедов отметили также важность восстановления прямого авиасообщения между столицами - Киевом и Ашхабадом – сказано в сообщении.
Кроме того - президент Туркменистана поблагодарил Порошенко за личный вклад в развитие украинско-туркменских взаимоотношений.
Как сообщал УРА-Информ, частота авиарейсов между Киевом и Дубаем возросла – с сентября 2016 г. Рост пассажиропотока был зафиксирован на 30%.