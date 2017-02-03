Министр обороны Британии обвинил Россию в кибератаках и регулярной лжи

Об этом передает Sky News.

Как отмечается, глава Минобороны Великобритании обвинил правительство РФ в "регулярной лжи" и заявил об устойчивой модели кибератак.

"Подобные нападения повторялись на регулярной основе, начиная с апреля 2015 года, когда из-за действий злоумышленников на 18 часов было прервано вещание французского телеканала TV5 Monde, и заканчивая взломом серверов Демократической и Республиканской партий во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году", - говорится в сообщении.

Также министр добавил, что НАТО должен делать больше для противостояния этой угрозе.

Кроме того, по мнению Фэллона, следует привлечь к ответственности такие российские СМИ, как RT и Sputnik, за распространение дезинформации "в советском стиле".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Майкл Фэллон, министр обороны Британии, уверен, что Лондон, Глазго или Манчестер могут ожидать теракты, подобные произошедшим в Париже.