В Киеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП - ФОТО

Как сообщает пресс-служба полиции города, из-за происшествия образовалась огромная пробка.

Правоохранители отметили, что Mercedes стоял на светофоре в сторону центра, когда на светофоре резко набрал высокую скорость и ударил автомобиль KIA. После чего, авто отбросило в сторону "Газели", которую он задел колесом и перевернулся.

Известно, что водитель Mercedes был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но при этом был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на то, что авто перевернулось мужчина не получил серьезных травм. Водители автомобилей KIA и "Газель" также не пострадали.

В данное время, на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Киевом на трассе Киев – Чоп микроавтобус на полном ходу врезался в американский Форд. По предварительной информации, водитель буса Мерседес на полном ходу врезался в заднюю часть иномарки. Последнюю отбросило на отбойник, а сама машина "пролетела" по дороге еще 10-ок метров.