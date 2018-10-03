14:54 03.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП - ФОТО

На столичном перекрестке Григоренко произошла авария с участием трех автомобилей. Недалеко от Дарницкого моста пьяный водитель на Mercedes влетел в KIA и "Газель".

В Киеве пьяный водитель спровоцировал двойное ДТП - ФОТО

Как сообщает пресс-служба полиции города, из-за происшествия образовалась огромная пробка.

Правоохранители отметили, что Mercedes стоял на светофоре в сторону центра, когда на светофоре резко набрал высокую скорость и ударил автомобиль KIA. После чего, авто отбросило в сторону "Газели", которую он задел колесом и перевернулся.

Известно, что водитель Mercedes был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но при этом был пристегнут ремнем безопасности. Несмотря на то, что авто перевернулось мужчина не получил серьезных травм. Водители автомобилей KIA и "Газель" также не пострадали.

В данное время, на месте работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Подробности аварии выясняются.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  под Киевом на трассе Киев – Чоп микроавтобус на полном ходу врезался в американский Форд. По предварительной информации, водитель буса Мерседес на полном ходу врезался в заднюю часть иномарки. Последнюю отбросило на отбойник, а сама машина "пролетела" по дороге еще 10-ок метров.


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