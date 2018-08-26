20:59 26.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Иране произошло мощное землетрясение, погибли уже три человека

В Иране в воскресенье, 26 августа, произошло мощное землетрясение.

В Иране произошло мощное землетрясение, погибли уже три человека

Его магнитуда составила около 6,1 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным стихийное бедствие уже убило трех человек. Как сообщает Tasnim News Agency, почти 253 человека получили ранения.

По данным сейсмологов землетрясение произошло в 31 километре на запад от города Джаванруд в провинции Керманшах. Толчки также почувствовали жители Багдада, в провинции Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, город Эрбиль и другие районы страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 17 августа, возле берегов японского острова Иводзима произошло мощное землетрясение Его магнитуда составила 6,4 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр находился в 420 километрах от населенного пункта Огасавара.


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