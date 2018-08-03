15:58 03.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве Олешко

Бердянский суд взял под стражу на два месяца без возможности выхода под залог второго подозреваемого в убийстве Виталия Олешко Николая Ломако.

Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве Олешко

Об этом сообщает Громадське.

Известно, что он является уроженцем Павлограда и проживает в Днепре.

По данным следствия его подозревают в участии в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и сам по данным следствия был за рулем "Таврии", которая была на месте преступления и на которой позже бежал подозреваемый Артем Матюшин.

Напомним, Бердянский городской суд в пятницу, 3 августа, арестовал сроком на два месяца Артема Матюшина, которого подозревают в умышленном убийстве по сговору ветерана АТО Виталия Олешко.

Как сообщал "УРА-Информ", во вторник, 31 июля, в Бердянске жестоко убили известного бойца АТО и активиста Виталия Олешко. Погибший был также известен по позывным "Сармат". Убийство произошло по Восточному проспекту, 157. Там двое мужчин приехали на красном автомобиле марки "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.


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