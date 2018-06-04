В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода

В результате дорожно-транспортного происшествия вагон наехал на пешехода. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, инцидент произошел в Новобаварском районе около четырех часов дня на улице Москалевской.

36-летний мужчина попал под колеса трамвая маршрута №3. Пострадавший в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности, - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одном из районов Днепра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще двое попали в больницу. Предварительно установлено, что автомобиль, который двигался из центра в сторону ж/м Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась на остановке.