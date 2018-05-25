В Конго перевернулась лодка, погибли 49 человек

Соответствующие сведения передает издание EWN, со ссылкой на власти Конго.

Как отмечается, трагический инцидент произошел еще 23 мая, однако только сейчас смогли подтвердить число жертв.

Предполагается, что примерно еще столько же людей смогли спастись. В данное время, местная полиция устанавливает все причины произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице по реке Днепр на Жуков остров пытались переправиться в лодке трое человек. По неизвестным на данный момент причинам, их транспортное средство перевернулось. Сообщается, что вскоре плавательное средство было обнаружено на дне Днепра.