В центре Львова иномарка столкнулась с автобусом - ФОТО

Сообщается, что по улице Шевченко на скорости 90 км\час двигался автомобиль Lexus, водитель не успел затормозить на одном из поворотов и врезался лобовой частью транспорта в автобус. От удара пассажирский транспорт перевернулся на бок.

В результате 33-летний житель Яворовского района, который находился за рулем иномарки, погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Второй пострадавший, 31-летний львовянин, был срочно госпитализирован.

Правоохранители возбудили уголовное производство, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно в Виннице случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись три иномарки, пострадали водители каждой из них, один пассажир и пешеход.