21:00 17.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ разоблачили "пятую колонну" украинских военных

В Украине сотрудники службы безопасности провели операцию по ликвидации группы военных, которые занимались шпионажем и сотрудничеством в пользу Л-ДНР.

СБУ разоблачили

Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Сообщается, что военные чиновники занимались кражей государственного имущества, а также занимались "черной бухгалтерией" в обход работы автоматизированной системы пересечения украино-российской границы. В преступной схеме было задействованы -заместитель начальника Харьковского пограничного отряда - начальник пограничной комендатуры быстрого реагирования СхРУ ГПСУ и один военнослужащий Сумского пограничного отряда.

Правоохранители также подозревают военных в пособничестве и попытке организации теракта на территории Украины. Пока не установлен объем переданной боевикам информации и суммы нанесенного государству ущерба. Позже выяснилось, что ранее был задержан их подельник, который давал ложные показания о деятельности находясь на своей должности пограничного чиновника.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно во время получения взятки в Днепропетровской области задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.

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