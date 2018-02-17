СБУ разоблачили "пятую колонну" украинских военных

Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.

Сообщается, что военные чиновники занимались кражей государственного имущества, а также занимались "черной бухгалтерией" в обход работы автоматизированной системы пересечения украино-российской границы. В преступной схеме было задействованы -заместитель начальника Харьковского пограничного отряда - начальник пограничной комендатуры быстрого реагирования СхРУ ГПСУ и один военнослужащий Сумского пограничного отряда.

Правоохранители также подозревают военных в пособничестве и попытке организации теракта на территории Украины. Пока не установлен объем переданной боевикам информации и суммы нанесенного государству ущерба. Позже выяснилось, что ранее был задержан их подельник, который давал ложные показания о деятельности находясь на своей должности пограничного чиновника.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно во время получения взятки в Днепропетровской области задержали начальника отделения полиции и временно исполняющего обязанности заместителя председателя одной из районных государственных администраций в области.