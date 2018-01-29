19:30 29.01.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе задержаны два экс-главы Администрации морских портов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро совершили обыски в Администрации морских портов Украины, после чего поймали двух бывших глав учреждения и одного их заместитель. 

В Одессе задержаны два экс-главы Администрации морских портов

Таким образом, в понедельник, 29 января, был повторно задержан бывший руководитель АМПУ Андрей Амелин, а также бывший заместитель Игорь Шуба. Вместе с ними был задержан бывший и.о. начальника АМПУ Юрий Наконечный.

Также в пресс-службе бюро сообщается, что в Одессе задержаны 10 человек по факту расследования убытков на сотни миллионов гривен. В частности, речь идет о тендерах по дноуглублению Бердянского и Мариупольского морских портов.

При этом директор бюро Артем Сытник заявил, по результатам торгов были заключены договоры с ООО Ирида, ООО Техморгидрострой Николаев и ООО Инфлот-Данубиус Эйдженси. Однако, как известно, цены в договорах были завышены почти вдвое.

Предварительная сумма убытков составляет порядка 300 млн гривен.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее глава Национального антикоррупционного бюро НАБУ) Артем Сытник глубоко уверен, что для запуска антикоррупционного суда в Украине необходимо лишь 80 судей.

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