09:15 19.05.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100166122:Polishuk

В Луцке поезд задавил девушку - ФОТО

В Луцке в четверг, 18 мая, под грузовой поезд попала 16-летняя девушка.

В Луцке поезд задавил девушку - ФОТО

Местная жительница погибла на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, трагедия произошла на железнодорожном переезде на улице Задворецкий около четырех часов дня.

По предварительным данным, девушка шла по улице в наушниках и не услышала предупредительного сигнала поезда. Очевидцы утверждают, что она хотела проскочить перед грузовым поездом. Машинист сигналил, однако она не отреагировала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно в Киеве на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив