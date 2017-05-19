В Луцке поезд задавил девушку - ФОТО

Местная жительница погибла на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба полиции Волынской области, трагедия произошла на железнодорожном переезде на улице Задворецкий около четырех часов дня.

По предварительным данным, девушка шла по улице в наушниках и не услышала предупредительного сигнала поезда. Очевидцы утверждают, что она хотела проскочить перед грузовым поездом. Машинист сигналил, однако она не отреагировала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недавно в Киеве на железнодорожной станции неподалеку от Столичного шоссе поезд переехал мужчину.