Хоккейная команда России завершила свою миссию

Даниэль Германн, Neue Zürcher Zeitung

В сенсационном финале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр команда ОАР (Олимпийских атлетов из России) одержала победу со счетом 4:3 в дополнительное время. Тягостный период отсутствия олимпийских наград в хоккее, длившийся 26 лет, закончился, пишет Даниэль Германн, корреспондент швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

"Пафоса в российской хоккейной миссии всегда было достаточно", - отмечает журналист.

"Кто знает: может быть, дата празднования Дня защитника Отечества в будущем будет перенесена на 25 февраля. Ведь именно в этот день хоккеисты завершили миссию, которую возложил на них лично глава государства Владимир Путин и которая должна была стать соразмерным ответом на отстранение Олимпийского комитета России от Олимпиады из-за манипуляций с допингом четыре года назад в Сочи", - пишет автор.

"Русские взяли в Пхенчхане олимпийское золото в хоккее, - продолжает Германн. - Однако они сделали это не так блестяще, как это хотело бы видеть руководство Кремля. До 56-й секунды до окончания третьего периода они стояли на краю еще одного глубочайшего разочарования. Однако кого это сегодня заботит? Победа - это победа, а золото остается золотом".

"Бьющая через край радость" россиян от победы была и выражением облегчения, отмечает автор. В советское время русские в известной степени имели монополию на олимпийское золото в хоккее. Последняя их победа состоялась в 1992 году. Это позволяет представить, какое значение медаль имеет сегодня для страны. Хоккейная история страны последних лет была для русских сплошным страданием, пишет автор. Россияне в последнее время даже не входили в число фаворитов олимпийских турниров, говорится в статье.

Однако хоккеист Кирилл Капризов стер историю последних лет. "Русские являются логичными победителями. После того как НХЛ отказалась от участия в Олимпиаде, россияне еще до Игр считались фаворитами", - отмечает автор.

Особое удовлетворение золотая медаль принесла Павлу Дацюку. Олимпийское золото было единственной крупной наградой, которая отсутствовала в его арсенале. "Это была мечта, она сбылась, сейчас надо придумывать новую мечту!" - сказал хоккеист.

"Однако триумф все же висел на волоске", - отмечает в заключение журналист.

Источник: Инопресса