13:59 19.10.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В сентябре цена газа на украинском рынке выросла на 12% - НКРЭКУ

Максимальная цена газа на рынке Украины в сентябре текущего года выросла на 12%.

В сентябре цена газа на украинском рынке выросла на 12% - НКРЭКУ

По сравнению с августом она составила 14 тысяч гривен за кубический метр с НДС, без учета тарифов на транспортировку и распределение. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Компания провела мониторинга и установила, что цена на природный газ, сложившаяся на рынке газа для потребителей в сентябре составляла 14 тысяч гривен, тогда как в августе максимальная цена газа на украинском рынке составляла 12,5 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Как сообщал УРА-Информ, Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг урегулировала механизм формирования цен на электрическую энергию. Цены пересчитают для бытовых и малых не бытовых потребителей при предоставлении универсальных услуг. Документ, который был утвержден постановлением от 5 октября 2018 № 1177, в четверг, 18 октября, опубликования в газете "Урядовый курьер" и таким образом, вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликованием.


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