14:28 25.07.2018 | Экономика | Новости
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Госдеп США одобрил меморандум об анбандлинге "Нафтогаза"

Представительство Государственного департамента США положительно отнеслось к преджложению подписать документ об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующие сведения содержатся в сообщении на сайте Госдепа.

Госдеп США одобрил меморандум об анбандлинге

Как отмечается, передача функции оператора газотранспортной системы компании "Магистральные газопроводы Украины" согласована с ориентированной на рынок политикой. В частности, которую накануне попревествовал Евросоюз и США.

Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнк Фэннон заявил, что в ходе своего рабочего визита в украинскую столицу заметил очень стойкую оппозицию США "Северному потоку-2". Также представитель Госдепа подчеркнул, что американское правительство знает и понимает, что закрытая непрозрачная система с коррумпированными участниками мешает другим государствам. Тем не менее для США имеет огромную важность энергетическая безопасность и подписания меморандума между НАК и МГУ.

"Этот Меморандум о взаимопонимании задает курс на создание оператора ГТС, который будет работать по антикоррупционным принципам и стандартам корпоративного управления", - отетил Фэннон.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины осуществила закупку природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol.


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