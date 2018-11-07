18:51 07.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Певица-феномен ГРЕЧКА едет в Украину с новым альбомом - ФОТО, ВИДЕО

Особенность сегодняшнего пути к славе и успеху среди исполнителей в том, что, благодаря социальным сетям, можно практически за один день стать звездой. Наглядней всего такой феномен подтверждает стремительно засверкавшая звезда нового поколения – певица Гречка.

Певица-феномен ГРЕЧКА едет в Украину с новым альбомом - ФОТО, ВИДЕО

В середине декабря исполнительница, получившая известность благодаря своим простым и близким многим текстам, впервые выступит в Украине.

Уже 13 декабря ее услышит Киев, 14 декабря - Харьков, а 15 декабря - Днепр. 

В декабре прошлого года она выложила в интернет свой альбом "Звезды только ночью" и, как бы это банально не звучало, проснулась знаменитой. Певице всего восемнадцать лет, а ее песни попали в ротацию на топовые радиостанции, тексты растащили на цитаты, а саму юную звезду наперебой приглашают в популярные шоу.

Начинала Гречка с каверов Валентина Стрыкало на улицах, а чуть позже дала второе дыхание популярной песне "Отпетых мошенников" "Люби меня, люби".

Альбом, мини-альбом, десятки выступлений и миллионы просмотров - всего этого певица достигла всего за год. На этом Гречка не остановилась и записала новый альбом, название которого пока держит в секрете. Поэтому на концертах в Украине поклонников ждут приятные сюрпризы.

У девушки нет сценического образа, она не создает вокруг себя специальный антураж, не делает постановочных фото, не пропускает свои снимки через фильтры. Как выглядит "новорожденная звезда"? А так, как миллионы подростков, которые не парятся своим внешним видом, а хотят просто радоваться жизни. Гречка ходит в простой толстовке, в ней же и выходит на сцену. Она фотографируется на фоне подворотен, обычных подъездных стен, знакомых до боли подворотен.

Она показывает настоящую жизнь подростков без прикрас и гламура, который так любят в инстаграме. Слушатели верят ей, ведь тексты песен понятны и просты, они не имеют двойного смысла и спрятанного подтекста.


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