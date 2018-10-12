13:32 12.10.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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В Украину не пустили книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма

В Украину не пустили очередную книги.

В Украину не пустили книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма

По мнению Государственного комитета радио и телевидения, через это издание Россия пытается легализовать оккупацию Крыма. Как сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба Комитета, экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции сделал выводы, что книга писателя Малова "Аэропорт и самолет" московского издательства "АСТ" не должны быть разрешена к распространению на территории Украины и ее ввоз с территории государства-агрессора должен быть запрещен.

В ведомстве пояснили, что детская книга рассказывает о техническом устройстве аэропортов и самолетов, но для примеров и иллюстрации работы наземных служб автор и издатели используют "российский аэропорт в Симферополе".

Таким образом российская пропаганда навязывает читателям дошкольного возраста имперские геополитические доктрины, оправдывая нарушения со стороны РФ суверенитета и территориальной целостности Украины, - отметили в Госкомтелерадио.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украину не пустили учебник по истории военного искусства из страны-агрессора. Кроме того, запрещены к ввозу такие книги как - "Преданность Вере и Отечеству" Натальи Поклонской, две книги Николая Азарова "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" и две книги Захара Прилепина.


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