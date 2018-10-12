16:53 12.10.2018 | Культура | Новости
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Назван лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе - ФОТО

В Стокгольме назвали лауреата альтернативной Нобелевской премии по литературе, которую вручает так называемая Новая академия Швеции. Престижную награду получила французская писательница гваделупского происхождения Мариз Конде. Об этом пишет The New York Times.

Назван лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе - ФОТО

Как отмечается, члены жюри отметили творчество Конде за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма". Среди наиболее выдающихся работ Конде выделяются романы "Я — Титуба, черная ведьма Салема" (1986), "Сегу" (1987), "Наветренные высоты" (1998) и другие. 

Во время церемонии в Стокгольме с Конде связались по видеосвязи. Она сказала, что очень счастлива получить такую премию.

"У нас такая маленькая страна (речь идет о Гваделупе - французской заморской территории, расположенной на островах в южной части Карибского моря – прим. ред.), которую упоминают лишь в случае ураганов и землетрясений или тому подобных вещей. И сейчас мы (народ Гваделупы) очень счастливы, что нас начнут узнавать за что-то другое", - отметила писательница.

Стоит отметить, что конкуренцию Конде составляли Нил Гейман и Ким Тхуи, автор канадско-вьетнамского происхождения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство  Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции объявило победителей престижной премии по химии. В частности, в этом году награды удостоились ученые Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов и Джордж Смит c Грегори Уинтером за исследование пептидов и антител.


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