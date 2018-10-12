Назван лауреат альтернативной Нобелевской премии по литературе - ФОТО

Как отмечается, члены жюри отметили творчество Конде за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма". Среди наиболее выдающихся работ Конде выделяются романы "Я — Титуба, черная ведьма Салема" (1986), "Сегу" (1987), "Наветренные высоты" (1998) и другие.

Во время церемонии в Стокгольме с Конде связались по видеосвязи. Она сказала, что очень счастлива получить такую премию.

"У нас такая маленькая страна (речь идет о Гваделупе - французской заморской территории, расположенной на островах в южной части Карибского моря – прим. ред.), которую упоминают лишь в случае ураганов и землетрясений или тому подобных вещей. И сейчас мы (народ Гваделупы) очень счастливы, что нас начнут узнавать за что-то другое", - отметила писательница.

Стоит отметить, что конкуренцию Конде составляли Нил Гейман и Ким Тхуи, автор канадско-вьетнамского происхождения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представительство Нобелевского комитета Королевской академии наук Швеции объявило победителей престижной премии по химии. В частности, в этом году награды удостоились ученые Фрэнсис Арнольд за направленную эволюцию ферментов и Джордж Смит c Грегори Уинтером за исследование пептидов и антител.