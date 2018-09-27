17:53 27.09.2018 | Общество | Новости
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Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за девять млн рублей

В российской столице на аукционе "Литфонда" паспорт Виктора Цоя продали за девять миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за девять млн рублей

Отметим, что стартовая цена лота составляла от 2,5 миллиона до 2,6 миллиона рублей.

Паспорт, который ушел с молотка, музыканту выдали, когда ему было 16 лет. Он получил его с опозданием на восемь месяцев. В документе содержатся сведения о регистрации его брака с Марианной Родованской. Первоначально лот оценивали в 2,5 миллиона рублей.

Ранее отец Виктора Цоя Роберт говорил, что история с продажей паспорта «чистый блеф». Однако представители аукционного дома заявили, что подлинность документа подтвердили запросы в МВД и экспертиза.

Помимо паспорта Цоя, с молотка ушла также его записная книжка. В ней записаны телефоны Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и других музыкантов. Ее продали на аукционе за три миллиона рублей.

Также на торги была выставлена рукопись песни "Хочу перемен!". За нее отдали 3,6 миллиона рублей.

Справка:

Виктор Цой – советский музыкант, основатель и лидер группы "Кино". Он погиб в автокатастрофе в 1990 году на 28 году жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теперь гражданам Украины и Грузии для посещения двух стран нужно будет лишь внутренний паспорт.


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