Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе за девять млн рублей

Отметим, что стартовая цена лота составляла от 2,5 миллиона до 2,6 миллиона рублей.

Паспорт, который ушел с молотка, музыканту выдали, когда ему было 16 лет. Он получил его с опозданием на восемь месяцев. В документе содержатся сведения о регистрации его брака с Марианной Родованской. Первоначально лот оценивали в 2,5 миллиона рублей.

Ранее отец Виктора Цоя Роберт говорил, что история с продажей паспорта «чистый блеф». Однако представители аукционного дома заявили, что подлинность документа подтвердили запросы в МВД и экспертиза.

Помимо паспорта Цоя, с молотка ушла также его записная книжка. В ней записаны телефоны Бориса Гребенщикова, Майка Науменко и других музыкантов. Ее продали на аукционе за три миллиона рублей.

Также на торги была выставлена рукопись песни "Хочу перемен!". За нее отдали 3,6 миллиона рублей.

Справка:

Виктор Цой – советский музыкант, основатель и лидер группы "Кино". Он погиб в автокатастрофе в 1990 году на 28 году жизни.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", теперь гражданам Украины и Грузии для посещения двух стран нужно будет лишь внутренний паспорт.