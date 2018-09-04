Ушла из жизни известная британская актриса

Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, Пирс умерла в понедельник, 3 сентября, в своем доме в графстве Ланкашир.

Известно, что несколько недель назад у актрисы обнаружили рак легких.

Стоит добавить, Жаклин Пирс родилась 20 декабря 1943 года в Уокинге, графство Суррей. Выросла в приемной семье. Образование получала сначала в монастыре для девочек, а потом в актерской студии Ли Страсберга в Лос-Анжелесе. Также прошла обучение в королевской академии драматического искусства, где она училась вместе с актерами Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Аннаполис американского штата Мариленд на территории Военно-морской академии Соединенных Штатоа Америки в воскресенье, 2 сентября, состоялись похороны сенатора Джона Маккейна.