Марк Гэтисс не вернется в "Игру престолов"

Актер рассказал, что его героя, Тихо Несториса, в последнем сезоне поклонники "Game of Thrones" не увидят. Несторис, представитель Железного банка Браавоса, появлялся в "Игре престолов" неоднократно - героя Гэтисса можно было увидеть в четвертом, пятом и седьмом сезонах. В последний раз мы видели Несториса, когда он в седьмом сезоне участвовал в интригах Серсеи Ланнистер в ее войне против Дейенерис Таргариен.

В интервью ShortList на вопрос, выживет ли Тихо в финальном сезоне, Гэтисс ответил: "Ну, в финальном сезоне меня нет, так что, я полагаю, выживет. Хотя, с другой стороны, они могут невзначай сообщить, что где-то за кадром мне откусил голову дракон или что-нибудь в этом роде".

Как сообщал "УРА-Информ", знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов. Замок из Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.