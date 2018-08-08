19:50 08.08.2018 | Культура | Новости
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Ученые нашли два псалма, которые не вошли в Библию

Ученые наконец то расшифровали один из древнейших египетких папирусов, который уже давно привлекал внимание исследователей.

Ученые нашли два псалма, которые не вошли в Библию

Это так называемый Папирус Амхерст 63. Еще в 80-х годах прошлого века ученые подметили, что древний свиток имеет композицию, которая поразительно похожа на библейский псалом, и что это могло быть достоянием еврейской общины, жившей в Элефантине, древнем городе на Ниле.

Папирус написан на демотичном языке древнего Египта и арамейском языке. Эта необычная комбинация была одной из основных причин, почему расшифровка папируса длилась так долго, более 120 лет. Исследователи утверждают, что кроме основного псалма, египетский папирус содержит еще  два псалма, которых нет в Библии.

Это были песни израильтян, которые пели перед тем, как их религия превратилась в монотеизм – учение о существовании единого Бога.

Документ представляет особую ценность еще и потому, что хоть он и был написан в четвертом веке нашей эры и был найден в Египте, его содержание на несколько веков старше и должно было возникнуть не в земле фараонов, а в Пальмире - в современной Сирии.

Как сообщал "УРА-Информ", на святой греческой горе Афон нашли 300-летнюю уникальную казацкую рукопись. Это помянник украинской казацкой старшины XVII века.


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