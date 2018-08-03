13:51 03.08.2018 | Культура | Новости
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Главный герой сериала "Ходячие мертвецы" рассказал, почему ушел из него

Эндрю Линкольн исполняющий роль Рика Граймса в сериале "Ходячие мертвецы" на прошедшем фестивале Comic-Con официально подтвердил, что его персонаж больше не появится в популярном сериале.

Главный герой сериала

Однако, до сих пор причины такого решения актера были не ясны. Для того, чтобы фанатам не пришлось придумывать все самим, исполнитель главной роли решил прокомментировать ситуацию.

Причина, по которой Эндрю ушел из сериала - семья. Дело в том, что Линкольн живет в Англии, а "Ходячих мертвецов" снимают в США на протяжении длительного времени. В связи с этим актеру очень редко удается проводить время вместе с женой и детьми.

Но увидеть Эндрю Линкольна в роли Рика Граймса можно будет еще в 9 сезоне "Ходячих мертвецов", премьера которого намечена на 7 октября 2018 года.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина намерена принять участие в песенном конкурсе "Детское евровидение" в 2018 году.


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