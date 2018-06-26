Известная голливудская актриса госпитализирована сразу после выхода из тюрьмы

Об этом сообщает издание TMZ.

Отметим, что в настоящее время пока неизвестно, кто обратился за помощью к медикам. Однако вместе с врачами к дому звезды приехали и сотрудники полиции, с тем чтобы помочь им с госпитализацией.

По предварительным данным, что в воскресенье актриса попала в тюрьму, потому что ударила медработника и напала на полицейских, которые приехали, чобы привести ее в чувство после вызова соседей.

Как сообщают близкие Хизер, девушка планировала добровольно пройти курс лечения, однако в больницу она отправилась не по своей воле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на колумбийско-эквадорской границе обнаружили растерзанные тела журналистов. Вероятно, журналистская группа попала в руки наркоторговцев, так как на телах погибших четко прослеживаются следы насильственной смерти от холодного и огнестрельного оружия.