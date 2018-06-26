14:30 26.06.2018 | Культура | Новости
100197589:labazovych

Известная голливудская актриса госпитализирована сразу после выхода из тюрьмы

Известная американская актриса Хизер Локлир угораздила в больницу из-за передозировки наркотиков. Ее госпитализировали через несколько часов после освобождения из тюрьмы

Известная голливудская актриса госпитализирована сразу после выхода из тюрьмы

Об этом сообщает издание TMZ.

Отметим, что в настоящее время пока неизвестно, кто обратился за помощью к медикам. Однако вместе с врачами к дому звезды приехали и сотрудники полиции, с тем чтобы помочь им с госпитализацией.

По предварительным данным, что в воскресенье актриса попала в тюрьму, потому что ударила медработника и напала на полицейских, которые приехали, чобы привести ее в чувство после вызова соседей.

Как сообщают близкие Хизер, девушка планировала добровольно пройти курс лечения, однако в больницу она отправилась не по своей воле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на колумбийско-эквадорской границе обнаружили растерзанные тела журналистов. Вероятно, журналистская группа попала в руки наркоторговцев, так как на телах погибших четко прослеживаются следы насильственной смерти от холодного и огнестрельного оружия.


Поделиться
Читайте также:
 
Футбольная встряска для россиян В Херсонской области из СИЗО сбежали двое опасных преступников - ФОТО Герман рассказала о главной проблеме Януковича В Москве скончался известный поэт и телеведущий - ВИДЕО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив