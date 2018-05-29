10:32 29.05.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
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Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" - ФОТО

Всемирно известный исполнитель, общественный деятель Элтон Джон посетил фестиваль "Кураж Базар" в Украине.

Элтон Джон в Киеве посетил

По предварительной информации, артист прибыл в Украину по приглашению Фонда Елены Пинчук для участия в информационной благотворительной акции "День с Элтоном Джоном", целью которой является профилактика и привлечение украинцев к борьбе со СПИДом.

Мероприятие проходило на территории Арт-завода Платформа, где проводился ряд различных мероприятий: фотовыставка, которая показывает историю 11 лет совместной деятельности Фонда Елены Пинчук и СПИД-Фонда Элтона Джона, а также интерактивная программа от Всеукраинской сети ЛЖВ, в которую вошли образовательный лекторий, квесты, лабиринт тестирования на ВИЧ и т.п.  

В свю очередь публика громко приветствовала звездного гостя фразой: "Остановим СПИД вместе!», ведь этот слоган принадлежит именно его авторству и был впервые предложен во время грандиозного выступления певца под открытым небом на Майдане Незалежности, который дал старт кампании борьбы против ВИЧ в Украине, еще 11 лет назад. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Элтон Джон исполнитель провел встречу с украинскими борцами против СПИДа и пообщался с ВИЧ-положительными людьми.


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