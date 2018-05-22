Кенсингтонский дворец обнародовал фото с королевской свадьбы - ФОТО

Соответствующие снимки обнародованы на официальной странице в Twitter.

На фотографиях запечатлены Меган Маркл и принц Гарри, а также другие члены королевского семейства, в том числе - королева Елизавета II.

Отмечается, что автором фотосессии выступил известный британский фэшн-фотограф Алекси Любомирский. Он известен своими работами для глянцевых изданий, и сотрудничеством со многими знаменитостями.

Фотограф знаменит по работам с Бейонсе, Шарлиз Терон, Натали Портман, Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон и многих других.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", свадебная церемония, котороя прошла 19 мая в Виндзорском замке, принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье примерно в 43 миллиона долларов. По предварительным сведениям, большая часть денег свадебного бюджета была потрачена на охрану.