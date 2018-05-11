Евровидение-2018: MELOVIN откроет гранд-финал 12 мая - ВИДЕО

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте 63-го песенного конкурса в Лиссабоне.

Отметим, что ночью 11 мая после второго полуфинала определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018.

Участники тянули жребий, определивший в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену. Дальнейший порядок был предложен продюсером конкурса Кристером Бьоркманом, и одобрен супервайзором EBU и председателем Референтной группы - руководящего органа конкурса от имени всех 43 вещателей.

В итоге был утвержден такой порядок выступления финалистов Евровидения 2018:

01. Украина

02. Испания

03. Словения

04. Литва

05. Австрия

06. Эстония

07. Норвегия

08. Португалия

09. Соединенное Королевство

10. Сербия

11. Германия

12. Албания

13. Франция

14. Чешская Республика

15. Дания

16. Австралия

17. Финляндия

18. Болгария

19. Молдова

20. Швеция

21. Венгрия

22. Израиль

23. Нидерланды

24. Ирландия

25. Кипр

26. Италия

Кстати, представитель из Украины MELOVIN выступал последним во втором полуфинале конкурса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в число участников, которые проходят в финал Евровидения автоматически, входят представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции. Также участник от страны-хозяйки получает такую привилегию, правда, единоразово.