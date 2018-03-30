В Украину прилетели знаменитая Пэрис Хилтон с женихом

Об этом сообщает marieclaire.ua.

До этого украинские средства массовой информации сообщали, что звезда прилетит во Львов на открытие реконструированного отеля, которое состоится 31 марта.

Помимо этого была названа сумма гонорара Хилтон - 500000 долларов.

По данным издания, будущие супруги планируют посетить места, связанные с детством дедушки Криса Зилка. Стоит отметить, что дедушка Криса Зилка был украинцем. Как известно, Пэрис Хилтон - внука владельца одной из крупнейших гостиничных сетей мира Hilton Hotels & Resorts Баррона.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", танцовщица и хореограф Алена Шоптенко из Украины опубликовала найденный у родителей диплом "Облицовщика-плиточника".