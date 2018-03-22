Принц Гарри пригласил на свадьбу одну еще одну бывшую

Приглашение на королевское торжество получила певица Элли Голдинг. Девушка стала третьей по счету приглашенной бывшей девушкой принца Гарри.

19 мая в Винздорском дворце она присоединится к Челси Дэви и Крессиде Бонас, которые были также связаны отношениями с принцем до его знакомства с будущей невестой.

На свадьбу Элли придет не одна, а в сопровождении своего бойфренда Гаспаром Джоплингом. Два года назад журналисты сфотографировали Голдинг во время поцелуя с Гарри в машине, но теперь это в прошлом.

Элли с Гарри остались хорошими друзьями, и как указано в сообщении, она очень взволнована.

Как известно, что свадьба принца Гарри намечена на 19 мая. На нее приглашены 2640 гостей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", принц Соедененного королевства Великобритании Гарри и его будущая невеста актриса Меган Маркл решили обойтись без составления брачного контракта перед свадьбой.