19:15 22.03.2018 | Культура | Новости
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Принц Гарри пригласил на свадьбу одну еще одну бывшую

Принц Гарри, который вскоре поженится с актрисой Меган Маркл, пригласил на свадьбу одну из девушек, с которой общественность приписывала ему роман. Об этом сообщает издание The Sun. 

Принц Гарри пригласил на свадьбу одну еще одну бывшую

Приглашение на королевское торжество получила певица Элли Голдинг. Девушка стала третьей по счету приглашенной бывшей девушкой принца Гарри.

19 мая в Винздорском дворце она присоединится к Челси Дэви и Крессиде Бонас, которые были также связаны отношениями с принцем до его знакомства с будущей невестой.

На свадьбу Элли придет не одна, а в сопровождении своего бойфренда Гаспаром Джоплингом. Два года назад журналисты сфотографировали Голдинг во время поцелуя с Гарри в машине, но теперь это в прошлом.

Элли с Гарри остались хорошими друзьями, и как указано в сообщении, она очень взволнована.

Как известно, что свадьба принца Гарри намечена на 19 мая. На нее приглашены 2640 гостей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", принц Соедененного королевства Великобритании Гарри и его будущая невеста актриса Меган Маркл решили обойтись без составления брачного контракта перед свадьбой.


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