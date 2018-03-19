Сегодня день рождения великой поэтессы - ВИДЕО

Отметим, что произведения Костенко переведень на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, словацкий, французский и другие языки. Поэтому, и не удивительно, что ее называют поэтом эпохи.

Вообщем, стихи и проза поэтессы всегда вызывали интерес читателя и критики и смогли тведро поставить имя поэтессы среди выдающихся мастеров украинской поэзии. Костенко является лауреатом Шевченковской премии, премии имени Олены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия Президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Кроме того, поэтесса - почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

Свой первый поэтический сборник "Лучи земли" Лина Костенко издала в 1957 году.

Среди самых известных произведений Костенко – поэмы "Берестечко", "Маруся Чурай", сборники поэзии "Паруса", "Сад нетающих скульптур", а также первый прозаический роман "Записки сумасшедшего", который она написала в 2010 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевской публике представят световое шоу по мотивам стихотворений известной украинской поэтессы Лины Костенко