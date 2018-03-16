Уилл Смит получил самый большой аванс за съемки в "Аладдине"

Ранее актер уже получал авансом более 20 миллионов долларов за роль, однако участие Уилла в "Аладдине" может переплюнуть даже Роберта Дауни-младшего с его 50 миллионами.

Известно, что актер получил не только предварительный гонорар за роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи, но и аванс за музыкальные треки к фильму.

Кстати, именно для этого проекта Смит напишет несколько песен, за которые уже получил предоплату.

Таким образом, общая выплата Уилла за работу над "Аладдином" превысила 50 миллионов долларов, но точная сумма не называется. Стоит также отметить, что Смит будет получать процент от кассовых сборов, если "Аладдин" удачно выступит в прокате.

Добавим, что рекорд по гонорарам пока что рекорд удалось установить Киану Ривзу, который получил за роль в "Матрице: Перезагрузка" 15 миллионов, а затем еще 105 миллионов от сборов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", британская певица Адель заработала 197 млн долларов за один мировой тур. Последние два года исполнительница получала не более одного миллиона долларов за одно шоу.