15:32 09.03.2018 | Культура | Новости
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Команду Терминатора пополнит звезда "Бегущего по лезвию"

Канадская актриса Маккензи Дэвис, известная ролью проститутки Мариэтты в англо-американском фантастическом фильме "Бегущий по лезвию", теперь снимется в продолжении культовой картины об киборге "Терминатор".

Команду Терминатора пополнит звезда

Об этом сообщает сайт  Hollywood Reporter.

Отметим, что в настоящее время Маккензи Дэвис ведет переговоры о присоединении в последнем фильме "Терминатор" к Линде Гамильтон, которая играла роль Сары Коннор, и Арнольду Шварценеггеру, исполнявшему роль киборга.

По всей видимости, Дэвис должна будет сыграть ключевую роль солдата-убийцы, который продолжит войну человечества с машинами. Про иэтом сама исполнительница главной роли фильма пока неизвестна.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля состоялся показ украинской премьеры "Когда падают деревья".


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