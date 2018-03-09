Команду Терминатора пополнит звезда "Бегущего по лезвию"

Об этом сообщает сайт Hollywood Reporter.

Отметим, что в настоящее время Маккензи Дэвис ведет переговоры о присоединении в последнем фильме "Терминатор" к Линде Гамильтон, которая играла роль Сары Коннор, и Арнольду Шварценеггеру, исполнявшему роль киборга.

По всей видимости, Дэвис должна будет сыграть ключевую роль солдата-убийцы, который продолжит войну человечества с машинами. Про иэтом сама исполнительница главной роли фильма пока неизвестна.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", в рамках 68-го Берлинского кинофестиваля состоялся показ украинской премьеры "Когда падают деревья".