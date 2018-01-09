В Канаде откроют музей Джастина Бибера

Об открытие музея анонсировал телеканал CBCnews.

Отмечается, что в музее выставят ценные вещи, принадлежащие певцу, которые удалось собрать кураторам музея при содействии бабушки и дедушки Джастина - Дианы и Брюса Дейла. Именно они предоставили общественности доступ к архиву артиста.

Представителям музея удалось собрать более 125 экспонатов, которые ранее были среди личных вещей артиста. Однако посетители смогут увидеть лишь 75 из них.

В числе экспонатов награды "Грэмми", микрофоны, хоккейная сумка и личные письма музыканта, среди них и написанные экс-первой леди США Мишель Обамой.

Ежегодно авторы идеи музея хотят пополнять коллекцию экспонатов.

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