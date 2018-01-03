Звезда "Отчаянных домохозяек" ждет первенца - ФОТО

Этой радостной новостью 42-летняя актриса поделилась на своей странице в Instagram, подкрепив пост фотографией округлившегося животика.

На фото видно, как актриса обнимает свой живот, а все остальные члены семьи прислонили к нему руки.

Под снимком звезда "Отчаянных домохозяек" написала, что новый год должен принести много приятных событий. "Новый год, новые приключения! Я очень благодарна своей замечательной семье за то, что она уже подарила моему ребенку так много любви!", – написала она.

Примечательно, что Лонгория и ее муж, 49-летний бизнесмен Хосе Бастон, ожидают появления на свет сына. Артистка находится на четвертом месяце беременности, а малыш появится на свет весной 2018 года.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", победительница Евровидения-2016 беременна и вскоре подарит своему мужу Бекиру первенца. Певица призналась, что хотела бы подольше скрывать свою беременность от широкой общественности, однако таковы реалии в профессии артистов - они всегда на виду.