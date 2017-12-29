Невеста принца Гарри претендовала на роль девушки Бонда

По предварительной информации, продюсеры фильма изменили свое решение на фоне слухов о ее романе с представителем королевского семейства.

Отмечается, что Маркл привлекла внимание продюсеров благодаря съемкам в сериале "Форс-мажоры".

Кстати, шорт-лист из потенциальных кандидаток включал пять имен. Помимо Меган Маркл в нем также фигурировала актриса Ильфенеш Хадера.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Меган Маркл и принц Гарри, которые уже помолвлены, примут участие в рождественской церковной службе в частном доме королевы в Норфолке. Как отмечается, само празднование состоится в Сандрингемском дворце. Ожидается, что там же проведут Рождество принц Уильям и Кейт Миддлтон.