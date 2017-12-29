Невеста принца Гарри претендовала на роль девушки Бонда

Актрису Меган Маркл, которая является невестой британского принца Гарри, рассматривали на роль девушки агента 007 Джеймса Бонда. Об этом сообщает издание The Sun.
По предварительной информации, продюсеры фильма изменили свое решение на фоне слухов о ее романе с представителем королевского семейства.
Отмечается, что Маркл привлекла внимание продюсеров благодаря съемкам в сериале "Форс-мажоры".
Кстати, шорт-лист из потенциальных кандидаток включал пять имен. Помимо Меган Маркл в нем также фигурировала актриса Ильфенеш Хадера.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Меган Маркл и принц Гарри, которые уже помолвлены, примут участие в рождественской церковной службе в частном доме королевы в Норфолке. Как отмечается, само празднование состоится в Сандрингемском дворце. Ожидается, что там же проведут Рождество принц Уильям и Кейт Миддлтон.