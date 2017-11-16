Бретт Рэтнер отстранен от "Чудо-женщины" из-за секс-скандала

С критикой в адрес продюсера выступила исполнительница главной роли. Которая не так давно выдвинула кинокомпании ультиматум, заявив, что покинет проект, если кинематографист не будет отстранен, передает Vanity Fair.

Также Гадот добавила, что с обвинениями Рэтнера выступила не только она, но и другие члены съемочной группы.

Примечательно, что Бретт Рэтнер вошел в число кинематографистов, обвиненных в сексуальных домогательствах после всколыхнувшего Голливуд расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.