12:20 16.11.2017 | Культура | Новости
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Бретт Рэтнер отстранен от "Чудо-женщины" из-за секс-скандала

Из-за инцидента с секс-скандалом, продюсер Бретт Рэтнер был отстранен от сиквела "Чудо-женщины" с Галь Гадот в главной роли. Инцидент был обусловлен, когда сразу несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Бретт Рэтнер отстранен от

С критикой в адрес продюсера выступила исполнительница главной роли. Которая не так давно выдвинула кинокомпании ультиматум, заявив, что покинет проект, если кинематографист не будет отстранен, передает Vanity Fair.

Также Гадот добавила, что с обвинениями Рэтнера выступила не только она, но и другие члены съемочной группы.

Примечательно, что Бретт Рэтнер вошел в число кинематографистов, обвиненных в сексуальных домогательствах после всколыхнувшего Голливуд расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Великобритании новым главой Министерства обороны стал представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон. Это случилось после того, когда глава британского минобороны Майкл Фэллон подал в отставку из-за обвинения в сексуальных домогательствах в Вестминстере.


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