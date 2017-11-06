Киркоров выразил восхищение уходом Каменских от Потапа - ВИДЕО
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров восхитился сольной карьерой украинской исполнительницы Насти Каменских. По этому поводу артист поздавил певицу с премьерой дебютного клипа на песню "Это моя ночь".
Соответствующие поздравления король российской эстрады опубликовал на своей странице в Instagram.
"Моя девочка, Настя Каменских. Наконец одна! В свободном полете! Лети, моя Красавица! Высоко и надолго! Начало карьеры, суперпесня #этомояночь. Желаю тебе победить во всех хитпарадах. Ты этого достойна!" - написал Киркоров.
Присоединилась к поздравлениям и украинская певица Ани Лорак: "Поздравляю Настеньку с выходом сольной песни! Желаю творческого полета! Успехов!", - отметила она.
В новом клипе, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя Каменских предстала в образе девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известный украинский дуэт "Потап и Настя" решили взять паузу в деятельности проекта. Когда именно звездные артисты снова вернутся на сцену пока неизвестно.