Во время Каннского кинофестиваля произошел скандал из-за бомбы

В сообщении говорится, что всех присутствующих попросили покинуть здание Дворца фестивалей. А тех людей, которые собрались у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.

Через время, участников и зрителей фестиваля снова начали пускать в здание. Так как сообщение о бомбе оказалось провокацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая".