10:39 21.05.2017 | Культура | Новости
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Во время Каннского кинофестиваля произошел скандал из-за бомбы

РИА новости сообщает, что во Франции сотрудники Каннского фестиваля провели эвакуацию из Дворца фестивалей из-за сообщения о заложенной бомбе.

Во время Каннского кинофестиваля произошел скандал из-за бомбы

В сообщении говорится, что всех присутствующих попросили покинуть здание Дворца фестивалей. А тех людей, которые собрались у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.

Через время, участников и зрителей фестиваля снова начали пускать в здание. Так как сообщение о бомбе оказалось провокацией.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в основную программу конкурса вошел фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Кроткая".


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