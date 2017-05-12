Евровидение-2017: победители второго полуфинала - ВИДЕО

На сцену киевского Международного выставочного центра вышли представители следующих 18 стран. По результатам голосования зрителей и жюри, балы от которых делились 50 на 50, в финал, который состоится субботу, 13 мая, прошли еще десять стран:

Болгария, Кристиан Костов - Beautiful mess

Беларусь, группа Naviband - "Гісторыя майго жыцця"

Хорватия, Жак Худек - My friend

Венгрия, Йоци Папай - Origo

Дания, Аня Ниссен - Where Am I

Израиль, IMRI - Spirit of the night

Румыния, Илинка и Алекс Флоря - Yodel it!

Норвегия, JOWST - Grab The Moment

Нидерланды, группа OG3NE - Lights and shadows

Австрия, Натан Трент - Running On Air

При этом во время второго полуфинала, а также гранд-финала жителей Украины также имеют возможность голосовать за любимого конкурсанта. Вместе с тем, по правилам конкурса, украинцы не могут голосовать за своего конкурсанта.

Финал Евровидения пройдет 13 мая. Начало мероприятия намечено на 22:00 по киевскому времени.

В этот день за победу будут бороться помимо победителей двух полуфиналов представители стран-учредителей Евровидения - Испании, Италии, Великобритании, Германии и Франции, а также участник страны-хозяйки - украинская группа O.Torvald.

Финалу также будет предшествовать заключительная жеребьевка участников, которая распределит итоговый порядок их выступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 9 мая, прошел первый полуфинал 62-го Международного песенного конкурса Евровидение-2017. В нем принимали участие 18 исполнителей.

В финал вошли исполнитель из Швеции - Робин Бенгтссон, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, группа Sunstroke Project из Молдовы, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мо, участник из Армении Арцвик, участник из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг и участница из Бельгии Бланш.