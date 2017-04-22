Бритни Спирс станет мамой в третий раз - ФОТО

Об этом сообщил таблоид Radar Online.

Пара невероятно рада, что у них будет общий ребёнок. При этом Бритни очень хочет, чтобы на этот раз появилась девочка.

Отметим, что в браке с Кевином Федерлайном у звезды родились двое сыновей, которые живут с ней.

"Сэм влюблён в неё без памяти и новость о скором отцовстве воспринял с большим воодушевлением", - рассказал инсайдерам близкий друг певицы.

Также добавим, что будущие родители подумывает о том, чтобы узаконить свои отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская телеведущая Ольга Фреймут готовится стать мамой в третий раз.