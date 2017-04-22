02:40 22.04.2017 | Культура | Новости
100164621:labazovych

Бритни Спирс станет мамой в третий раз - ФОТО

Известная певица Бритни Спирс готова полностью посвятить себя материнству. На этот раз поп-дива ждет ребенка от своего возлюбленного – 23-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари. 

Бритни Спирс станет мамой в третий раз - ФОТО

Об этом сообщил таблоид Radar Online.

Пара невероятно рада, что у них будет общий ребёнок. При этом Бритни очень хочет, чтобы на этот раз появилась девочка.

Отметим, что в браке с Кевином Федерлайном у звезды родились двое сыновей, которые живут с ней. 

"Сэм влюблён в неё без памяти и новость о скором отцовстве воспринял с большим воодушевлением", - рассказал инсайдерам близкий друг певицы.

Также добавим, что будущие родители подумывает о том, чтобы узаконить свои отношения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская телеведущая Ольга Фреймут готовится стать мамой в третий раз.

 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив