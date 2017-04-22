Бритни Спирс станет мамой в третий раз - ФОТО

Известная певица Бритни Спирс готова полностью посвятить себя материнству. На этот раз поп-дива ждет ребенка от своего возлюбленного – 23-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари.
Об этом сообщил таблоид Radar Online.
Пара невероятно рада, что у них будет общий ребёнок. При этом Бритни очень хочет, чтобы на этот раз появилась девочка.
Отметим, что в браке с Кевином Федерлайном у звезды родились двое сыновей, которые живут с ней.
"Сэм влюблён в неё без памяти и новость о скором отцовстве воспринял с большим воодушевлением", - рассказал инсайдерам близкий друг певицы.
Также добавим, что будущие родители подумывает о том, чтобы узаконить свои отношения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", известная украинская телеведущая Ольга Фреймут готовится стать мамой в третий раз.