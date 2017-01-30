Анджелина Джоли удивила окружающих своим поведением на шопинге - ФОТО

Актрису заметили в Лос-Анджелесе.

Красавица отправилась в бутик Fred Segal в западном Голливуде. Энджи пыталась скрыться за мешковатой одеждой и темными очками, однако ее все равно узнали.

Вместе с Джоли был ее сын, 13-летний Пакс Тьен. При этом очевидцы отметили, что экс-супруга Брэда Питта вела себя несколько странно.

Она демонстративно отворачивалась от работников бутика, а с юношей разговаривала шепотом. Из бутика актриса вышла с пустыми руками, хотя до этого долго глядела на коллекцию обуви. Окружающие отмечают, что Джоли так похудела, что еще больше напоминает привидение.

Как сообщал "УРА-Информ", одной из причин расставаний актеров называют их конфликты на почве воспитания детей. Якобы Питт жестоко с ними обращался.